NOCTURNES DU DOMAINE IRRÉSIXTIBLE Rue de Metz Freistroff, 21 juillet 2023, Freistroff.

Freistroff,Moselle

Entrez sur le domaine de 18h à 20h et amusez-vous jusqu’à minuit où de nombreuses activités vous sont proposées.

Venez tester votre sens de l’orientation et votre courage dans le labyrinthe de maïs géant. Votre adresse sur un parcours de mini-golf. Une chasse au trésor, sur l’ensemble du domaine vous permettra peut-être de trouver le trésor caché du château. Jouez avec vos sens et lancez vous sur le sentier pieds-nus pour découvrir de nouvelles sensations.

Service restauration sur le site. Les pique-nique sont acceptés sur le domaine, des poubelles sont à votre disposition. Le fait de jeter des détritus dans la nature sera sévèrement sanctionné. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Parking et toilettes sèches sur place. Accessible aux poussettes.

L’activité chasse au trésor nécessite une tablette ou un smartphone.

Les âges et conditions d’accès aux activités sont établis par leurs constructeurs. Les bénévoles du Domaine IrréSixtible se réservent le droit de refuser l’accès à une activité si celui-ci estime que toutes les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Une pièce d’identité en caution, vous sera demandée lors du prêt de matériel.

Le Domaine IrréSixtible est susceptible de reproduire, publier et diffuser des photographies vous représentant à l’intérieur et aux abords du domaine pour leurs utilisations à des fins de communication, sur tout support écrit ou numérique que le domaine IrréSixtible est amené à mettre en œuvre.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 . 11 EUR.

Rue de Metz

Freistroff 57320 Moselle Grand Est



Enter the estate from 6pm to 8pm and stay entertained until midnight, with a wide range of activities on offer.

Test your sense of direction and courage in the giant corn maze. Test your skills on the mini-golf course. A treasure hunt throughout the estate may just reveal the castle?s hidden treasure. Play with your senses and try out the barefoot trail to discover new sensations.

Catering service on site. Picnics are accepted on the estate, and garbage cans are available. Littering will be severely punished. Children are the responsibility of their parents. Parking and dry toilets on site. Accessible to baby carriages.

The treasure hunt activity requires a tablet or smartphone.

Ages and conditions of access to activities are established by their manufacturers. Domaine IrréSixtible volunteers reserve the right to refuse access to any activity if, in their opinion, all safety conditions have not been met. You will be asked to show proof of identity as a deposit when lending equipment.

Domaine IrréSixtible may reproduce, publish and distribute photographs of you in and around the domain for use in communication, in any written or digital medium that Domaine IrréSixtible may develop.

Entre en la finca de 18:00 a 20:00 y disfrute hasta medianoche, cuando se ofrecen numerosas actividades.

Ponga a prueba su sentido de la orientación y su valentía en el laberinto gigante de maíz. Ponga a prueba su destreza en el minigolf. Una búsqueda del tesoro por toda la finca le ayudará a encontrar el tesoro escondido del castillo. Juegue con sus sentidos y pruebe el sendero de los pies descalzos para descubrir nuevas sensaciones.

Servicio de catering in situ. Se aceptan picnics en la finca y hay papeleras disponibles. Tirar basura se castigará severamente. Los niños son responsabilidad de sus padres. Aparcamiento y aseos secos in situ. Accesible para cochecitos de niños.

La actividad de búsqueda del tesoro requiere una tableta o un smartphone.

Las edades y condiciones de acceso a las actividades son establecidas por sus fabricantes. Los voluntarios de Domaine IrréSixtible se reservan el derecho a denegar el acceso a una actividad si consideran que no se cumplen todas las condiciones de seguridad. Se le pedirá un documento de identidad como fianza en caso de préstamo de material.

Domaine IrréSixtible podrá reproducir, publicar y difundir fotografías suyas en el interior y en los alrededores del dominio para su uso en comunicación, en cualquier soporte escrito o digital que Domaine IrréSixtible pueda utilizar.

Betrete das Anwesen von 18:00 bis 20:00 Uhr und amüsiere dich bis Mitternacht, wo dir zahlreiche Aktivitäten angeboten werden.

Testen Sie Ihren Orientierungssinn und Ihren Mut im riesigen Maislabyrinth. Ihre Geschicklichkeit auf dem Minigolfplatz. Bei einer Schatzsuche auf dem gesamten Gelände können Sie vielleicht den versteckten Schatz des Schlosses finden. Spielen Sie mit Ihren Sinnen und wagen Sie sich auf den Barfußpfad, um neue Eindrücke zu gewinnen.

Verpflegungsservice auf dem Gelände. Picknicks sind auf dem Gelände erlaubt, Mülleimer stehen Ihnen zur Verfügung. Das Wegwerfen von Müll in die Natur wird streng bestraft. Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern. Parkplatz und Trockentoilette vor Ort. Für Kinderwagen zugänglich.

Für die Schatzsuche ist ein Tablet oder Smartphone erforderlich.

Die Alters- und Zugangsvoraussetzungen für die Aktivitäten werden von den jeweiligen Herstellern festgelegt. Die Freiwilligen der Domaine IrréSixtible behalten sich das Recht vor, den Zugang zu einer Aktivität zu verweigern, wenn sie der Meinung sind, dass nicht alle Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. Bei der Ausleihe von Material wird ein Ausweis als Pfand verlangt.

Die Domaine IrréSixtible kann Fotos, die Sie in und um die Domaine zeigen, reproduzieren, veröffentlichen und verbreiten, um sie zu Kommunikationszwecken in allen schriftlichen oder digitalen Medien zu verwenden, die die Domaine IrréSixtible einsetzt.

