DAFNÉ KRITHARAS – DIONYSIAC Rue de Méron Montreuil-Bellay, 3 février 2024, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Née en 1992 à Paris d’un père grec et d’une mère française, Dafné Kritharas puise son inspiration d’un répertoire né de la convergence des cultures qui ont cohabité pendant quatre siècles sous l’Empire ottoman..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 23:00:00. .

Rue de Méron

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Born in Paris in 1992 to a Greek father and French mother, Dafné Kritharas draws her inspiration from a repertoire born of the convergence of cultures that coexisted for four centuries under the Ottoman Empire.

Nacida en París en 1992, de padre griego y madre francesa, Dafné Kritharas se inspira en un repertorio nacido de la convergencia de culturas que coexistieron durante cuatro siglos bajo el Imperio Otomano.

Dafné Kritharas, 1992 in Paris als Tochter eines griechischen Vaters und einer französischen Mutter geboren, schöpft ihre Inspiration aus einem Repertoire, das aus der Konvergenz der Kulturen entstanden ist, die vier Jahrhunderte lang unter dem Osmanischen Reich zusammenlebten.

