AU FOND DES MERS – COLLECTIF 23H50 Rue de Méron Montreuil-Bellay, 24 janvier 2024, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Ce deuxième spectacle, proposé au très jeune public, établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 10:25:00. EUR.

Rue de Méron

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This second show, for very young audiences, draws a parallel between the aquatic world and the world of the womb, with shadow theater, light effects, puppets, movement and choreography.

Este segundo espectáculo, dirigido a un público muy joven, establece un paralelismo entre el mundo acuático y el mundo del útero, utilizando teatro de sombras, efectos de iluminación, marionetas, movimiento y coreografía.

Diese zweite Aufführung für ein sehr junges Publikum zieht eine Parallele zwischen der Wasserwelt und der Welt innerhalb des Mutterleibs, mit Schattentheater, Lichtspielen, Marionetten, Bewegungen und Choreographie.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire