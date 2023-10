ACCUMULATION ET LANDING – COMPAGNIE X-PRESS Rue de Méron Montreuil-Bellay, 7 novembre 2023, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

La Compagnie de danse X-Press créée par le chorégraphe Abderzak Houmi, artiste associé à la scène nationale de l’Essonne, dont la Compagnie est conventionnée par la région Centre Val de Loire, et mise à l’honneur dans cette saison avec deux créations..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 21:50:00. .

Rue de Méron

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Compagnie de danse X-Press, created by choreographer Abderzak Houmi, is an associate artist of the Scène nationale de l’Essonne, whose company is subsidized by the Centre Val de Loire region, and is honored in this season with two creations.

La compañía de danza X-Press, creada por el coreógrafo Abderzak Houmi, es artista asociada de la Scène nationale de l’Essonne, cuya compañía cuenta con el apoyo de la región del Centre Val de Loire, y presentará dos nuevas obras esta temporada.

Die Tanzkompanie X-Press, die von dem Choreografen Abderzak Houmi gegründet wurde, ist ein assoziierter Künstler der scène nationale de l’Essonne, dessen Kompanie von der Region Centre Val de Loire unterstützt wird, und wird in dieser Saison mit zwei Kreationen geehrt.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire