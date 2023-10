DE MAGHREB ET D’ORIENT CONTES DU LEVANT – COMPAGNIE ECOUTER VOIR Rue de Méron Montreuil-Bellay, 24 octobre 2023, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Les contes orientaux regorgent de génies, effrits, goules et autres djinns. On y trouve aussi de grands khalifes, sultans, beys, et autres cheikhs. Là-bas souffle le vent du désert, de la mer, des montagnes et autres vallées….

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:45:00. .

Rue de Méron

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Oriental tales are full of genies, effrits, ghouls and other djinns. There are also great khalifes, sultans, beys and sheikhs. The wind blows in from the desert, the sea, the mountains and the valleys?

Los cuentos orientales están llenos de genios, efrits, ghouls y otros djinns. También hay grandes khalifes, sultanes, beys y jeques. El viento sopla desde el desierto, el mar, las montañas y los valles..

In orientalischen Märchen wimmelt es nur so von Genies, Effrits, Ghouls und anderen Dschinns. Auch große Khalifen, Sultane, Beys und Scheichs sind dort anzutreffen. Dort weht der Wind der Wüste, des Meeres, der Berge und der Täler

