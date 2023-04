Le marché de Perthes Rue de Melun, 1 janvier 2023, Perthes.

Pour acheter des fruits et légumes de saison, des produits du terroir, rendez-vous sur le mail à Perthes, route de Melun, le vendredi matin..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Rue de Melun

Perthes 77930 Seine-et-Marne Île-de-France



To buy seasonal fruits and vegetables, local products, go to the mall in Perthes, route de Melun, on Friday morning.

Para comprar fruta y verdura de temporada y productos locales, acuda al centro comercial de Perthes, route de Melun, el viernes por la mañana.

Um saisonales Obst und Gemüse sowie regionale Produkte zu kaufen, treffen Sie sich freitags morgens auf dem mail in Perthes, route de Melun.

Mise à jour le 2023-03-17 par Fontainebleau Tourisme