2023-07-16 07:30:00 – 2023-07-16 10:00:00

Finistère . 3 randos de 30, 60 et 100 kms organisée par le vélo Club de Fouesnant dans le cadre de La Fête des Pommiers à FOUESNANT

Ravitaillement offert sur le circuit de 100kms , ravitaillement au départ pour les 30 et 60 kms .

Casse croute et boisson offerts à l’arrivée .

Le tout compris dans les frais d’inscription veloclubfouesnant@gmail.com +33 6 07 01 96 03 https://www.cyclofouesnantais.com/ Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant

