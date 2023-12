Comedy Trip rue de Maréchal Foch Perros-Guirec, 24 mars 2024, Perros-Guirec.

Voici les humoristes les plus piquants du moment. On a récupéré les pires cancres du fond de la classe pour les amener sur le devant de la scène.

Notons le cas non isolé de Tano : « Après avoir redoublé la crèche, il se bat mais finit par faire un burn-out au CP. »

Nous sommes en présence d’une fine équipe plus douée pour aligner les 0 sur les bulletins scolaires que sur les bulletins de salaire…

Alors face à tant de génie dans la bêtise, constatant une telle virtuosité dans la médiocrité, nous avons décidé de les envoyer sillonner les routes de France, car même s’ils ont des tonnes de défauts, ils ont une qualité (non) essentielle : Ils sont drôles !

En résumé le Comedy Trip c’est comme la caravane du tour de France sauf qu’au lieu de distribuer des saucissons, on distribue des vannes !

Voici les 4 artistes présents :

Alexandra Pizzagali

Un spectacle drôle et pas drôle

Comme par accident,

une jeune femme se raconte,

simplement ;

sans mesurer la candeur, l’extravagance, ou l’horreur du propos.

« Tout ça, c’est dans la tête » s’entendait-elle dire,

il était temps de faire le vide : premier chapitre.

Sébastien Giray

Mi Playboy Mi Démon, cette gueule d’ange vous emmènera dans un univers riche en personnages où chacun de vous risque de se reconnaître !!

Il stigmatise jusqu’à l’outrance notre société si aseptisée et si politiquement correcte. Ça peut piquer mais ça ne laisse pas indifférent.

François Guédon

Oeuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François Guédon, chroniqueur sur EUROPE 1 dans l’émission d’Anne Roumanoff, vous livre son humour teinté de finesse avec la touche d’impertinence qui convient…

« Son texte intelligent et talentueux, s’autorise la transgression et l’outrance. Mais si la blague peut être grasse, le rire ne l’est jamais. À découvrir d’urgence. » Sud ouest

“Parce que François Guédon, au-delà de son écriture, est un sacré performeur pendant ses 70 minutes de spectacle. Il est à déguster comme un jeune vin bordelais débouché par Rabelais et avalé par Desproges. Cul-sec.” Charente Libre

Vanessa Kayo

Comédienne et humoriste, Vanessa Kayo commence par faire rire ses camarades dans la cour d’école. Elle suit Sciences Po et débute sa carrière professionnelle en devenant professeur de lettres. Parallèlement, elle fréquente le Cours Florent. C’est en 2011 qu’elle se tourne finalement vers l’écriture, avec son premier spectacle, « Feignasse hyperactive ».

Tout en se produisant sur la scène du Théâtre BO Saint-Martin, à Paris, Vanessa Kayo écume les festivals d’humour. Elle glane de nombreux prix. En 2015, elle assure la première partie d’Anne Roumanoff à Toulouse.

