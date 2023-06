Randonnée découverte autour de Loigny-la-Bataille Rue de Luynes Loigny-la-Bataille, 17 juin 2023, Loigny-la-Bataille.

Loigny-la-Bataille,Eure-et-Loir

Venez découvrir Loigny-la-Bataille et ses alentours lors d’une randonnée pédestre de 9km à allure modérée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Rue de Luynes

Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover Loigny-la-Bataille and the surrounding area on a 9km hike at a moderate pace.

Venga a descubrir Loigny-la-Bataille y sus alrededores en un paseo moderado de 9 km.

Entdecken Sie Loigny-la-Bataille und seine Umgebung bei einer 9 km langen Wanderung in gemäßigtem Tempo.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT COEUR DE BEAUCE