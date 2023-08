Forum des associations Rue de l’usine Puy-l’Évêque, 9 septembre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Venez à la rencontre des associations et amicales ! Culture, sport, patrimoine, social … le monde associatif vous attend !.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Rue de l’usine Stade Jean Neumille

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Come and meet our associations! Culture, sport, heritage, social … the world of associations awaits you!

Ven a conocer nuestros clubes y asociaciones Cultura, deporte, patrimonio, acción social… ¡el mundo asociativo le espera!

Lernen Sie die Vereine und Freundeskreise kennen! Kultur, Sport, Kulturerbe, Soziales … die Welt der Vereine erwartet Sie!

