Théâtre : « Au non du père »

Anissa n’a pas connu son père, elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne des téléfilms les plus mélodramatiques. Ahmed Madani, fasciné par son récit, la pousse à partir à la recherche de cet homme. Cette quête riche en péripéties sera à l’origine d’Au non du père. Tout en cuisinant des pâtisseries, pont symbolique entre son père et elle, Anissa joue et dialogue avec les spectateurs. Ahmed Madani partage le plateau avec elle. Leur complicité et leurs échanges simples et directs créent une atmosphère chaleureuse où humour et émotion baignent dans des effluves chocolatés.

Auteur et metteur en scène, Ahmed Madani fonde sa compagnie en 1985. En trente-sept ans de carrière et presque autant de spectacles, il a forgé une manière singulière et poétique d’entrer en dialogue avec les jeunes des quartiers populaires. Au Centre dramatique de la Réunion qu’il a dirigé, il a développé de nombreux échanges internationaux. Son théâtre est aujourd’hui joué en France et à l’étranger.

Cette ode à l’espérance et à la résilience est aussi une ode à la gourmandise : des pâtisseries chocolatées et caramélisées sont préparées en direct et partagées avec le public.

« Ahmed et Anissa font naître une émouvante alchimie mêlant la vie et le théâtre. C’est un spectacle où s’élève le doux parfum d’un fondant au chocolat et d’amandes caramélisées, avant de s’achever par leur dégustation gourmande. Un spectacle qui fabrique un généreux et touchant théâtre du partage. » – La Terrasse.

Le Montat 46090 Lot Occitanie



Anissa never knew her father, and has been searching for him since she was a child. One day, she finds him in a way worthy of the most melodramatic TV movies. Ahmed Madani, fascinated by her story, urges her to set off in search of this man. This adventurous quest leads to Au non du père. While baking pastries, a symbolic bridge between her and her father, Anissa plays and dialogues with the audience. Ahmed Madani shares the stage with her. Their complicity and simple, direct exchanges create a warm atmosphere where humor and emotion are bathed in the scent of chocolate.

Author and director, Ahmed Madani founded his company in 1985. In a career spanning thirty-seven years and almost as many shows, he has forged a singular, poetic way of entering into dialogue with young people from working-class neighborhoods. At the Centre dramatique de la Réunion, which he directed, he developed numerous international exchanges. His theater is now performed in France and abroad.

This ode to hope and resilience is also an ode to gourmandise: chocolate and caramelized pastries are prepared live and shared with the audience.

« Ahmed and Anissa create a moving alchemy of life and theater. It’s a show where the sweet aroma of chocolate fondant and caramelized almonds rises, before ending with their gourmet tasting. A show that creates a generous and touching theater of sharing. » – La Terrasse

Anissa nunca conoció a su padre y lleva buscándolo desde que era niña. Un día, lo encuentra de una forma digna de los telefilmes más melodramáticos. Ahmed Madani, fascinado por su historia, la insta a partir en busca de ese hombre. Esta búsqueda, llena de giros y sorpresas, es la inspiración de Au non du père. Mientras hornea pasteles, puente simbólico entre su padre y ella, Anissa juega y dialoga con el público. Ahmed Madani comparte el escenario con ella. Su complicidad y sus intercambios sencillos y directos crean una atmósfera cálida en la que el humor y la emoción se bañan en el aroma del chocolate.

El autor y director Ahmed Madani fundó su compañía en 1985. A lo largo de treinta y siete años de carrera y casi el mismo número de espectáculos, ha forjado una manera única y poética de dialogar con los jóvenes de los barrios populares. En el Centre dramatique de la Réunion, que ha dirigido, ha desarrollado numerosos intercambios internacionales. Su teatro se representa actualmente en Francia y en el extranjero.

Esta oda a la esperanza y a la resiliencia es también una oda al placer: se preparan en directo pasteles de chocolate y caramelo que se comparten con el público.

« Ahmed y Anissa crean una conmovedora alquimia de vida y teatro. Es un espectáculo en el que el dulce aroma del fondant de chocolate y las almendras caramelizadas flota en el aire, antes de terminar con una degustación gourmet. Un espectáculo que crea un generoso y conmovedor teatro del compartir – La Terrasse

Anissa hat ihren Vater nie kennengelernt und sucht ihn seit ihrer Kindheit. Eines Tages findet sie seine Spur auf eine Art und Weise, die eines melodramatischen Fernsehfilms würdig ist. Ahmed Madani, der von ihrer Erzählung fasziniert ist, drängt sie, sich auf die Suche nach diesem Mann zu begeben. Diese abenteuerliche Suche ist die Grundlage für Au non du père. Beim Backen von Gebäck, das eine symbolische Brücke zwischen ihr und ihrem Vater darstellt, spielt Anissa und tritt in einen Dialog mit den Zuschauern. Ahmed Madani teilt die Bühne mit ihr. Ihre Komplizenschaft und ihr einfacher und direkter Austausch schaffen eine warme Atmosphäre, in der Humor und Emotionen in Schokoladenduft gebadet werden.

Der Autor und Regisseur Ahmed Madani gründete 1985 seine Theatergruppe. In seiner 37-jährigen Karriere und fast ebenso vielen Aufführungen hat er eine einzigartige und poetische Art und Weise entwickelt, mit den Jugendlichen in den Arbeitervierteln in Dialog zu treten. Im Centre dramatique de la Réunion, das er leitete, entwickelte er zahlreiche internationale Austauschprogramme. Sein Theater wird heute in Frankreich und im Ausland gespielt.

Diese Ode an die Hoffnung und die Resilienz ist auch eine Ode an den Genuss: Schokoladen- und Karamellgebäck wird live zubereitet und mit dem Publikum geteilt.

« Ahmed und Anissa lassen eine berührende Alchemie entstehen, die das Leben und das Theater miteinander verbindet. Es ist eine Aufführung, in der der süße Duft von Schokoladenfondant und karamellisierten Mandeln aufsteigt, bevor sie mit einer Gourmetverkostung endet. Eine Aufführung, die ein großzügiges und rührendes Theater des Teilens herstellt. » – Die Terrasse

