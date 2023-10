ANIMATION DÉPARTEMENTALE Rue de l’Ort Rieux-Volvestre, 30 octobre 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre vous propose une animation d’éducation aux médias proposée par la Médiathèque départementale de Haute-Garonne, en partenariat avec les Francas..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 12:00:00. .

Rue de l’Ort SALLE DE LA MAIRIE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



The municipal library of Rieux-Volvestre invites you to a media education event organized by the Médiathèque départementale de Haute-Garonne, in partnership with Les Francas.

La biblioteca municipal de Rieux-Volvestre ofrece una actividad de educación mediática organizada por la Médiathèque départementale de Haute-Garonne, en colaboración con las Francas.

Die Gemeindebibliothek von Rieux-Volvestre bietet Ihnen eine Veranstaltung zur Medienerziehung an, die von der Médiathèque départementale de Haute-Garonne in Partnerschaft mit den Francas angeboten wird.

Mise à jour le 2023-10-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE