CONCERT DE PIERRE LEMARCHAL Rue de Lorraine Mexy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Mexy CONCERT DE PIERRE LEMARCHAL Rue de Lorraine Mexy, 27 janvier 2024, Mexy. Mexy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 20:00:00 Concert de chansons françaises « Les meilleurs moments de la chanson française » au profit de l’association Grégory Lemarchal. Billets en vente à l’Office de Tourisme du Grand Longwy (tél. 03 82 24 94 54)..

Concert de chansons françaises « Les meilleurs moments de la chanson française » au profit de l’association Grégory Lemarchal. Billets en vente à l’Office de Tourisme du Grand Longwy (tél. 03 82 24 94 54).Tout public 15 EUR.

Rue de Lorraine Salle René Martini

Mexy 54135 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par OT DU GRAND LONGWY Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Mexy Autres Code postal 54135 Lieu Rue de Lorraine Adresse Rue de Lorraine Salle René Martini Ville Mexy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Rue de Lorraine Mexy Latitude 49.4993464096734 Longitude 5.78667057304688 latitude longitude 49.4993464096734;5.78667057304688

Rue de Lorraine Mexy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mexy/