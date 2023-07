Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Jacques Rue de l’Orme de Chamars Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Une collection exceptionnelle -environ 250 pots datant de la fin du XVIIe siècle- vous est présentée dans son décor d’origine, au sein d’un site en mu.

Jeudi 14:30:00 fin : . EUR.

Rue de l’Orme de Chamars

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



An exceptional collection -about 250 jars dating from the end of the 17th century- is presented in its original decor, in a site that is in a state of flux

Una colección excepcional -unas 250 vasijas que datan de finales del siglo XVII- se presenta en su marco original, dentro de un recinto en transformación

Die außergewöhnliche Sammlung – etwa 250 Töpfe aus dem späten 17. Jahrhundert – wird Ihnen in ihrem ursprünglichen Dekor in einer sich wandelnden Stätte präsentiert

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON