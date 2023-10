SPECTACLE « L’ARNAQUEUSE » – LA PARENTHÈSE Rue de l’Occitanie Servian, 22 mars 2024, Servian.

Servian,Hérault

Après un franc succès au Festival OFF d’Avignon 2022, l’Arnaqueuse, comédie délirante de Thom Trondel, continue de parcourir la France en tournée… Découvrez l’historie de Luc à la recherche de l’amour de sa vie et de Clara, une love coach obnubilée par l’argent. Entre humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques tordantes, et sans vulgarité !.

2024-03-22 20:00:00 fin : 2024-03-22 . EUR.

Rue de l’Occitanie

Servian 34290 Hérault Occitanie



After a resounding success at the Festival OFF d’Avignon 2022, Thom Trondel’s delirious comedy L’Arnaqueuse continues to tour France… Discover the story of Luc, searching for the love of his life, and Clara, a love coach obsessed with money. Between humor and seduction, the two characters deliver one hilarious line after another, without vulgarity!

Tras un rotundo éxito en el Festival OFF d’Avignon 2022, la divertidísima comedia de Thom Trondel L’Arnaqueuse sigue de gira por Francia… Descubra la historia de Luc, en busca del amor de su vida, y Clara, una entrenadora del amor obsesionada con el dinero. Entre el humor y la seducción, los dos personajes pronuncian una hilarante frase tras otra, ¡sin ninguna vulgaridad!

Nach einem großen Erfolg beim Festival OFF in Avignon 2022 tourt die verrückte Komödie L’Arnaqueuse von Thom Trondel weiter durch Frankreich… Entdecken Sie die Geschichte von Luc, der auf der Suche nach der Liebe seines Lebens ist, und von Clara, einem geldbesessenen Love Coach. Zwischen Humor und Verführung reiht sich bei den beiden Figuren eine Pointe an die andere, und das ganz ohne Vulgaritä

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE