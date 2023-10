SPECTACLE DE KARINE DUBERNET – LA PARENTHÈSE Rue de l’Occitanie Servian, 8 mars 2024, Servian.

Servian, Hérault

Karine Dubernet vous présente son spectacle « Souris pas » dans lequel elle livre une autobiographie à la fois tendre et hilarante. Cette représentation aborde différents sujets actuels tels que le droit à la différence, la tolérance, l’acceptation de soi et une touche de féminisme en toile de fond !.

2024-03-08 20:30:00

Rue de l'Occitanie

Servian 34290 Hérault Occitanie



Karine Dubernet presents her show « Souris pas », a tender and hilarious autobiography. The show tackles current issues such as the right to be different, tolerance, self-acceptance and a touch of feminism in the background!

Karine Dubernet presenta su espectáculo « Souris pas », una autobiografía tierna e hilarante. El espectáculo aborda diversos temas de actualidad, como el derecho a ser diferente, la tolerancia, la autoaceptación y un toque de feminismo de fondo

Karine Dubernet präsentiert Ihnen ihr Stück « Souris pas », in dem sie eine zärtliche und zugleich urkomische Autobiografie liefert. Diese Aufführung behandelt verschiedene aktuelle Themen wie das Recht auf Unterschiedlichkeit, Toleranz, Selbstakzeptanz und einen Hauch von Feminismus im Hintergrund!

