SUR LES TOITS Rue de l’Occitanie Jacou, 6 décembre 2023, Jacou.

Jacou,Hérault

Un castelet, comme une vue sur les toits, et des cheminées personnifiées sont le décor. Noël approche, il ne reste qu’une heure avant l’arrivée du Père Noël, et nos personnages s’agitent, le ramoneur n’est pas encore venu….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Rue de l’Occitanie

Jacou 34830 Hérault Occitanie



A castelet, like a view over the rooftops, and personified chimneys provide the decor. Christmas is approaching, with only an hour to go before Santa arrives, and our characters are getting restless. The chimney sweep hasn’t come yet?

Un castillete, como una vista sobre los tejados, y chimeneas personificadas proporcionan el telón de fondo. Se acerca la Navidad y sólo queda una hora para que llegue Papá Noel. Nuestros personajes están inquietos, ¿y el deshollinador aún no ha aparecido?

Ein Kasettchen, ein Blick über die Dächer und personifizierte Schornsteine bilden die Kulisse. Weihnachten steht vor der Tür, es bleibt nur noch eine Stunde bis zur Ankunft des Weihnachtsmanns, und unsere Figuren werden unruhig

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MONTPELLIER