Spectacle équidanse rue de l’Obermatt Bischwiller, 8 juillet 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

EquiDanse est née d’un rêve et d’une passion commune autour du cheval lusitanien et de la danse. Elle est composée de 3 chevaux: Brioso, Icaro et Jupiter, tous nés au Portugal et issus de très belles lignées de chevaux de dressage; de leur cavalier et dresseur: Joël Brabant et de 2 danseuses.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 21:30:00. EUR.

rue de l’Obermatt

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



EquiDanse was born of a dream and a shared passion for the Lusitano horse and dance. The company is made up of 3 horses: Brioso, Icaro and Jupiter, all born in Portugal and descended from fine dressage bloodlines; their rider and trainer Joël Brabant; and 2 dancers

EquiDanse nació de un sueño y de una pasión compartida por el caballo lusitano y la danza. Está formada por 3 caballos: Brioso, Ícaro y Júpiter, todos ellos nacidos en Portugal y procedentes de líneas muy finas de caballos de doma clásica; su jinete y entrenador: Joël Brabant y 2 bailarines

EquiDanse ist aus einem Traum und einer gemeinsamen Leidenschaft für das Lusitano-Pferd und den Tanz entstanden. Sie besteht aus drei Pferden: Brioso, Icaro und Jupiter, die alle in Portugal geboren wurden und aus sehr schönen Dressurpferdelinien stammen, ihrem Reiter und Dresseur Joël Brabant und zwei Tänzerinnen

