Journée du Chien rue de l’Obermatt, 3 juin 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

La classe de 2EPC du lycée Philippe Charles Goulden de Bischwiller en association avec le club Nanook, organisent pour la 1 ère édition la « Journée du chien ».

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

rue de l’Obermatt

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



The class of 2EPC of the high school Philippe Charles Goulden of Bischwiller in association with the club Nanook, organize for the 1st edition the « Day of the dog »

La clase 2EPC del instituto Philippe Charles Goulden de Bischwiller, en asociación con el club Nanook, organiza la 1ª edición del « Día del Perro »

Die Klasse 2EPC des Lycée Philippe Charles Goulden in Bischwiller organisiert in Zusammenarbeit mit dem Club Nanook zum ersten Mal den « Tag des Hundes »

Mise à jour le 2023-05-15 par Commune de Bischwiller