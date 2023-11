Concert de Gospel Rue de Lisieux Dives-sur-Mer, 29 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Les notes de Gospel résonneront dans l’église Notre-Dame de Dives-sur-Mer..

2023-12-29 17:00:00 fin : 2023-12-29 . .

Rue de Lisieux Église Notre-Dame

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Gospel notes will resonate in the Notre-Dame church in Dives-sur-Mer.

En la iglesia de Notre-Dame de Dives-sur-Mer sonarán notas evangélicas.

Die Noten des Gospels werden in der Kirche Notre-Dame in Dives-sur-Mer erklingen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité