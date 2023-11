Atelier créatif : Montage Montagne Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 13 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’artiste Léo Gaullier vous invite à fabriquer votre carte postale en réalisant de nouveaux paysages avec les images extraites des fonds patrimoniaux.

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 16:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Artist Léo Gaullier invites you to make your own postcard, creating new landscapes using images from our heritage collections.

Open to all, ages 8 and up, registration required.

El artista Léo Gaullier le invita a realizar su propia postal creando nuevos paisajes a partir de imágenes de nuestras colecciones patrimoniales.

Abierto a todos, a partir de 8 años, previa inscripción.

Der Künstler Léo Gaullier lädt Sie ein, Ihre Postkarte herzustellen, indem Sie neue Landschaften mit Bildern aus den Beständen des Kulturerbes gestalten.

Alle Altersgruppen ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn