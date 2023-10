Atelier créatif : Après-midi de Noël Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 20 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

De 14h30 à 16h, venez fabriquer avec l’association Tram-E votre savon feutré (savon naturel de laine feutrée). L’atelier sera suivi d’un goûter animé par un conteur autour de légendes béarnaises sur les thématiques de Noël et de l’Hiver.

Tout public, sur inscription..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 2:30pm to 4pm, join the Tram-E association to make your own felted soap (natural soap made from felted wool). The workshop will be followed by a snack hosted by a storyteller based on Béarn legends on the themes of Christmas and Winter.

All ages, registration required.

De 14h30 a 16h00, venga a fabricar su propio jabón de fieltro (jabón natural de lana afieltrada) con la asociación Tram-E. El taller irá seguido de una merienda ofrecida por un cuentacuentos basado en leyendas bearnesas sobre los temas de la Navidad y el invierno.

Abierto a todos, inscripción obligatoria.

Von 14:30 bis 16:00 Uhr können Sie mit dem Verein Tram-E Ihre Filzseife (natürliche Seife aus gefilzter Wolle) herstellen. Im Anschluss an den Workshop gibt es einen Imbiss mit einem Geschichtenerzähler, der Legenden aus der Béarnaise zum Thema Weihnachten und Winter erzählt.

Für alle Altersgruppen, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn