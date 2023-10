Atelier créatif : Photophore de Noël Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Un atelier de peinture sur bocaux en verre, avec Sandrine Lespiau-Labat, pour créer de jolis photophores colorés pouvant accueillir une bougie ou une petite guirlande électrique à disposer dans votre décoration de Noël.

Tout public, à partir de 6 ans, sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A glass jar painting workshop, with Sandrine Lespiau-Labat, to create pretty, colorful candle jars for your Christmas decorations.

Open to all, ages 6 and up, registration required.

Taller de pintura de tarros de cristal con Sandrine Lespiau-Labat, para crear bonitos y coloridos tarros que pueden contener una vela o una pequeña guirnalda eléctrica para añadir a la decoración navideña.

Abierto a todos, a partir de 6 años, previa inscripción.

Ein Workshop mit Sandrine Lespiau-Labat über das Bemalen von Einmachgläsern, um hübsche bunte Windlichter zu kreieren, die eine Kerze oder eine kleine Lichterkette aufnehmen können, um sie in Ihrer Weihnachtsdekoration zu platzieren.

Alle Altersgruppen ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn