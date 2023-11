Atelier lettering : Carte « Bonnes fêtes 2023 » Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 13 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La graphiste Aubérie Vantomme vous fera découvrir l’art de la typographie. Avec des feutres, venez réaliser vos cartes de fêtes de fin d’année, en travaillant l’art de la Lettre !

A à partir de 7 ans, sur inscription..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Graphic designer Aubérie Vantomme will introduce you to the art of typography. Using felt-tip pens, come and create your own holiday cards, working with the art of lettering!

For ages 7 and up, registration required.

La diseñadora gráfica Aubérie Vantomme le iniciará en el arte de la tipografía. Con rotuladores, crea tus propias tarjetas festivas, trabajando el arte de las letras

A partir de 7 años, inscripción obligatoria.

Die Grafikdesignerin Aubérie Vantomme wird Sie in die Kunst der Typografie einführen. Gestalten Sie mit Filzstiften Ihre Weihnachtskarten und beschäftigen Sie sich mit der Kunst des Buchstabens!

A ab 7 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn