Atelier créatif : Couronne de Noël Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 6 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Rébecca Lespiau vous invite à créer une couronne de Noël « upcycling » avec des matériaux récupérés comme des chutes de tissus, fins de pelotes de laine, mais aussi des branches, feuilles, glands etc…

Tout public, à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte), sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rébecca Lespiau invites you to create an « upcycling » Christmas wreath using recycled materials such as fabric scraps, wool ball ends, branches, leaves, acorns etc…

Open to all, ages 6 and up (accompanied by an adult), registration required.

Rébecca Lespiau le invita a crear una corona de Navidad « upcycling » utilizando materiales reciclados como retales de tela, extremos de ovillos de lana, pero también ramas, hojas, bellotas, etc…

Abierto a todos, a partir de 6 años (acompañados de un adulto), inscripción obligatoria.

Rébecca Lespiau lädt Sie ein, einen « Upcycling »-Weihnachtskranz aus wiederverwerteten Materialien wie Stoffresten, Wollknäueln, Ästen, Blättern, Eicheln usw. zu gestalten.

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen), nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn