Exposition – Trace(s) intérieure(s) Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 1 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

À partir de ce samedi 2 décembre et jusqu’au samedi 27 janvier 2024, la Villa Bedat accueille l’exposition Trace(s) intérieure(s). Ce travail, réalisé à quatre mains entre 2021 et 2023, a pour point de départ des photographies d’intérieurs de maisons abandonnées prises dans différentes régions des Pyrénées. Les photographies sont signées Blandine Perrier et l’écriture graphique Natacha Liébaux. L’exposition est visible du mercredi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h30..

2023-12-02 fin : 2024-01-27 17:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From this Saturday, December 2 to Saturday, January 27, 2024, Villa Bedat will be hosting the exhibition Trace(s) intérieure(s). This work, created by four hands between 2021 and 2023, takes as its starting point photographs of the interiors of abandoned houses taken in various regions of the Pyrenees. The photographs are by Blandine Perrier and the graphic design by Natacha Liébaux. The exhibition is on view from Wednesday to Saturday, 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m.

Desde el sábado 2 de diciembre hasta el sábado 27 de enero de 2024, Villa Bedat acoge la exposición Trace(s) intérieure(s). Esta obra, realizada a cuatro manos entre 2021 y 2023, toma como punto de partida fotografías de interiores de casas abandonadas tomadas en diferentes lugares de los Pirineos. Las fotografías son de Blandine Perrier y el diseño gráfico de Natacha Liébaux. La exposición puede visitarse de miércoles a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30.

Ab diesem Samstag, dem 2. Dezember, bis zum Samstag, dem 27. Januar 2024, ist in der Villa Bedat die Ausstellung Trace(s) intérieure(s) zu sehen. Ausgangspunkt dieser Arbeit, die zwischen 2021 und 2023 vierhändig durchgeführt wurde, sind Fotografien von Innenräumen verlassener Häuser, die in verschiedenen Regionen der Pyrenäen aufgenommen wurden. Die Fotografien sind von Blandine Perrier und die grafische Schrift von Natacha Liébaux signiert. Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr zu sehen.

