Atelier créatif autour des cartes postales Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 15 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Ecriture, calligraphie, enluminure, typographie, création ou détournement de cartes postales permettent à tous, petits et grands, de s’initier ou de se perfectionner, de s’amuser en apprenant de nouvelles techniques, de laisser exprimer sa pensée et son sens artistique !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 13:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Writing, calligraphy, illumination, typography, postcard creation and redesign are all available to young and old alike, giving them the chance to try out or perfect their skills, have fun learning new techniques, and express their thoughts and artistic senses!

La escritura, la caligrafía, la iluminación, la tipografía, la creación y el rediseño de postales son formas en las que jóvenes y mayores pueden aprender o mejorar sus habilidades, divertirse aprendiendo nuevas técnicas y expresar sus pensamientos y sentidos artísticos

Schreiben, Kalligraphie, Buchmalerei, Typografie, Gestaltung oder Zweckentfremdung von Postkarten ermöglichen es jedem, ob groß oder klein, sich anzueignen oder zu perfektionieren, Spaß zu haben, indem man neue Techniken erlernt, seinen Gedanken und seinem künstlerischen Sinn Ausdruck zu verleihen!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn