Visite guidée – Histoire de la confluence et de la Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 19 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Découverte du parcours retraçant l’histoire industrielle de la Villa Bedat et de son emplacement à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 16:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the industrial history of Villa Bedat and its location at the confluence of the Gaves d’Aspe and Gaves d’Ossau.

Descubra el sendero que traza la historia industrial de Villa Bedat y su ubicación en la confluencia de los Gaves d’Aspe y d’Ossau.

Entdecken Sie den Parcours, der die industrielle Geschichte der Villa Bedat und ihrer Lage am Zusammenfluss der Flüsse Aspe und Ossau nachzeichnet.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn