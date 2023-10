Exposition : Histoire(s) de cartes postales Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 18 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir la carte postale, objet de communication et de souvenir, de sa création, des techniques utilisées, des acteurs et éditeurs concernés. Un focus particulier est proposé sur la correspondance à travers la carte postale en tant qu’objet de mémoire ! Des œuvres d’art autour de la calligraphie, de l’enluminure et de l’art graphique complètent l’approche de ce volet portant sur la correspondance.

Ouvert du mercredi au samedi seulement..

2023-10-18 fin : 2024-01-27 17:30:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the postcard, an object of communication and remembrance, from its creation to the techniques used, and the actors and publishers involved. A special focus on correspondence through the postcard as an object of memory! Works of art based on calligraphy, illumination and graphic art complete the approach to this section on correspondence.

Open Wednesday to Saturday only.

Venga y descubra todo sobre la postal, objeto de comunicación y recuerdo, su creación, las técnicas utilizadas y los actores y editores implicados. Se prestará especial atención a la correspondencia a través de la postal como objeto de memoria Obras de arte basadas en la caligrafía, la iluminación y el arte gráfico completan el enfoque de esta sección sobre la correspondencia.

Abierto sólo de miércoles a sábado.

Erfahren Sie mehr über die Postkarte als Kommunikations- und Erinnerungsobjekt, über ihre Entstehung, die verwendeten Techniken sowie die beteiligten Akteure und Verleger. Ein besonderer Fokus wird auf die Korrespondenz anhand der Postkarte als Erinnerungsobjekt gelegt! Kunstwerke aus den Bereichen Kalligraphie, Buchmalerei und Grafik vervollständigen den Ansatz dieses Teils, der sich mit der Korrespondenz befasst.

Nur von Mittwoch bis Samstag geöffnet.

