Le papier objet d’art ? La magie des pliages Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’histoire du papier est liée à celle de la culture et de la science.

Le papier a d’abord répondu à un besoin de communication.

Qu’en est-il aujourd’hui?

Partage tes réflexions et découvre un autre rapport au papier par le pliage, le dessin, les mots, les découpages et les collages.

Enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The history of paper is linked to that of culture and science.

Paper first met a need for communication.

What about today?

Share your thoughts and discover a different relationship with paper through folding, drawing, words, cut-outs and collages.

Children aged 7 to 12. Registration required.

La historia del papel está ligada a la de la cultura y la ciencia.

El papel respondió primero a una necesidad de comunicación.

Pero, ¿y hoy?

Comparte tus pensamientos y descubre una relación diferente con el papel a través del plegado, el dibujo, las palabras, los recortes y los collages.

Niños de 7 a 12 años. Inscripción obligatoria.

Die Geschichte des Papiers ist eng mit der Geschichte der Kultur und der Wissenschaft verbunden.

Papier diente in erster Linie der Kommunikation.

Wie sieht es heute aus?

Teile deine Gedanken und entdecke eine andere Beziehung zum Papier, indem du faltest, zeichnest, schreibst, schneidest und collagierst.

Kinder von 7 bis 12 Jahren. Nach Anmeldung.

