Atelier créatif : Mise en boîte Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 6 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans une petite boîte en bois, créez votre décor et votre personnage avec du papier recyclé et un peu de fil de fer… Venez stimuler votre imaginaire et partager un moment convivial.

Pour petits et grands, seul ou en famille. Sur inscription..

2023-09-06 à ; fin : 2023-09-06 17:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a small wooden box, create your own decor and character using recycled paper and a bit of wire… Come and stimulate your imagination and share a convivial moment.

For young and old, alone or with family. Registration required.

En una cajita de madera, crea tu decoración y tu personaje con papel reciclado y un poco de alambre… Venga a estimular su imaginación y a compartir un momento de convivencia.

Para grandes y pequeños, solos o en familia. Inscripción obligatoria.

In einer kleinen Holzkiste können Sie mit Recyclingpapier und ein wenig Draht Ihr Dekor und Ihre Figur gestalten… Stimulieren Sie Ihre Vorstellungskraft und teilen Sie einen geselligen Moment.

Für Groß und Klein, allein oder mit der Familie. Nach Anmeldung.

