Atelier créatif : « Pop pop pop, pop up » Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 2 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’exposition « Bons baisers de… », retrouvez ce jour l’atelier « Pop pop pop, pop up ».

Une carte pop intègre du pliage en 3D et un mécanisme qui mettra en volume ces formes lors d’une ouverture. A partir d’œuvres présentes dans l’exposition et de livres, Marina Jolivet vous guidera dans la fabrication d’une carte avec un pop up et de son enveloppe assortie.

A partir de 3 ans, sur inscription..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 17:00:00.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Bons baisers de… » exhibition, join us today for the « Pop pop pop, pop up » workshop.

A pop card incorporates 3D folding and a mechanism that turns these shapes into volume when opened. Using works from the exhibition and books, Marina Jolivet will guide you through the creation of a pop-up card and matching envelope.

Ages 3 and up, registration required.

En el marco de la exposición « Bons baisers de… », hoy puede participar en el taller « Pop pop, pop up ».

Una tarjeta pop incorpora un plegado en 3D y un mecanismo que convierte estas formas en volúmenes cuando se abren. Utilizando obras de la exposición y libros, Marina Jolivet le guiará en la creación de una tarjeta pop-up y su sobre correspondiente.

Para niños a partir de 3 años, inscripción obligatoria.

Im Rahmen der Ausstellung « Bons baisers de… » findet heute der Workshop « Pop pop pop, pop up » statt.

Eine Pop-Karte integriert 3D-Faltungen und einen Mechanismus, der diese Formen beim Öffnen in Volumen verwandelt. Anhand von Werken aus der Ausstellung und Büchern wird Marina Jolivet Sie bei der Herstellung einer Karte mit Pop-up und eines passenden Umschlags anleiten.

Ab 3 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn