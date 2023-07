Atelier créatif : Ma carte postale Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie, 12 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Peinture, dessin, collage, coloriage… tout le matériel créatif de la Villa Bedat est à votre disposition pour créer une carte postale personnalisée à envoyer cet été.

Tout public, sur inscription..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 17:00:00. EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Painting, drawing, collage, coloring… all the Villa Bedat’s creative materials are at your disposal to create a personalized postcard to send this summer.

Open to all, registration required.

Pintura, dibujo, collage, coloreado… todos los materiales creativos de Villa Bedat están a su disposición para crear una postal personalizada que podrá enviar este verano.

Abierto a todos, previa inscripción.

Malen, zeichnen, collagieren, kolorieren… das gesamte Kreativmaterial der Villa Bedat steht Ihnen zur Verfügung, um eine persönliche Postkarte zu gestalten, die Sie diesen Sommer verschicken können.

Für alle Altersgruppen, nach Anmeldung.

