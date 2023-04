Soirée projection-débat : Ta qué canté éra montanha Rue de l’Intendant d’Étigny, 11 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie ,Pyrénées-Atlantiques , Oloron-Sainte-Marie

Soirée projection-débat : Ta qué canté éra montanha

Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat

2023-04-11 – 2023-04-11

Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie .

Dans le cadre de la 19ème session de « L’oeuvre de Pierre Bourdieu en pratiques » sur le thème « Vivre et travailler à la campgane » organisée par l’association PauSeS, se tiendra ce jour une nouvelle projection-débat du film « Ta qué canté éra montanha ».

Animée par les anthropologues Abel Kouvouama et Anna Saouter.

En présence de Julien Lassalle, Joseph Paroix et Maxime Libarle bergers, de l’Association des Eleveurs et Transhumants des 3 Vallées Béarnaises, à l’initiative du documentaire, avec l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.

Dans le cadre de la 19ème session de « L’oeuvre de Pierre Bourdieu en pratiques » sur le thème « Vivre et travailler à la campgane » organisée par l’association PauSeS, se tiendra ce jour une nouvelle projection-débat du film « Ta qué canté éra montanha ».

Animée par les anthropologues Abel Kouvouama et Anna Saouter.

En présence de Julien Lassalle, Joseph Paroix et Maxime Libarle bergers, de l’Association des Eleveurs et Transhumants des 3 Vallées Béarnaises, à l’initiative du documentaire, avec l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.

+33 5 64 19 00 10 PauSES

IPHB

Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-04-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn