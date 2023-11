MUSIC’AL SOL – FOR EVER AGITÉ.E.S Rue de l’Industrie Trèbes, 9 décembre 2023, Trèbes.

Trèbes,Aude

La soirée « For ever Agité·e·s » c’est le retour aux sources de Music’al Sol avec du old school, de la sueur, et du pogo !

On fêtera ensemble la reformation des Marto’S Pikeurs, groupe culte de ska punk d’il y a 20 ans, mais on se débouchera bien les oreilles avant le grand saut dans le bain cuivré, en ouvrant la scène avec M.O.S.H (Method Of Southern Hardcore) et leur métal hardcore… Et pour ne pas finir en douceur, DjT Purple nous a concocté un set de dingo Drum Core n Bass à vous déboiter les oreilles et les genoux !.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue de l’Industrie

Trèbes 11800 Aude Occitanie



The « For ever Agité-e-s » evening is Music?al Sol’s return to its roots, with old school, sweat and pogo!

We’ll be celebrating the reformation of Marto?S Pikeurs, cult ska punk band from 20 years ago, but we’ll also be clearing our ears before the big jump into the brassy bath, by opening the stage with M.O.S.H (Method Of Southern Hardcore) and their hardcore metal? And to finish things off on a high note, DjT Purple has concocted a set of Drum Core n Bass madness that’ll knock your ears and knees out!

For ever Agité-e-s » es la vuelta a los orígenes de Music?al Sol, ¡con old school, sudor y pogo!

Celebraremos la reforma de Marto’S Pikeurs, la banda de ska punk de culto de hace 20 años, pero también nos limpiaremos los oídos antes del gran salto al baño de brassy, abriendo el escenario con M.O.S.H (Method Of Southern Hardcore) y su hardcore metal? Y para terminar con broche de oro, DjT Purple ha preparado un dingo Drum Core n Bass que te dejará con la boca abierta

Der Abend « For ever Agité-e-s » ist die Rückkehr zu den Wurzeln von Music?al Sol mit Oldschool, Schweiß und Pogo!

Wir feiern gemeinsam die Wiedervereinigung der Marto?S Pikeurs, der Kultband des Ska-Punks von vor 20 Jahren, aber wir werden unsere Ohren vor dem großen Sprung ins Kupferbad gut öffnen, indem wir die Bühne mit M.O.S.H (Method Of Southern Hardcore) und ihrem Metal-Hardcore eröffnen? DjT Purple hat uns ein Drum Core n Bass-Set zusammengestellt, das Ihnen die Ohren und die Knie zerreißen wird!

