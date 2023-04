Marché de Saint-Jean-le-Blanc – Dimanche Rue de l’ile de Corse, 1 janvier 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Un marché alimentaire très fréquenté et reconnu pour ses fruits et légumes bon marché..

Dimanche 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Rue de l’ile de Corse

Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire



A busy food market known for its cheap fruits and vegetables.

Un concurrido mercado de alimentos conocido por sus frutas y verduras baratas.

Ein gut besuchter Lebensmittelmarkt, der für sein billiges Obst und Gemüse bekannt ist.

Mise à jour le 2023-02-16 par ADRT45