Bar à Champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Rue de l’Ile d’Amour (en bord de Marne de Port à Binson Mareuil-le-Port, 19 mai 2023, Mareuil-le-Port.

Mareuil-le-Port,Marne

Découvrez le bar éphémère de Les Vignerons de la Vallée du Flagot !

Le week-end des 8 & 9 juillet 2023, les viticulteurs Champagne Christophe Mignon et Champagne Rémy Parisel seront mis à l’honneur.

Évadez-vous et venez passer un moment agréable en compagnie des vignerons qui vous feront déguster leurs cuvées et profitez d’animations, concerts foodtrucks en bord de Marne!

Restauration sur place le vendredi avec Le sans pour cent & L’annexe Nolwenn et le samedi avec Croq Panda & Pizz’adorée de Port-à-Binson.

***Concert le vendredi avec @cover_lisadlpn_ ***.

2023-05-19 fin : 2023-05-19 22:00:00. .

Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est



Discover the ephemeral bar of Les Vignerons de la Vallée du Flagot!

On the weekend of July 8 & 9, 2023, winemakers Champagne Christophe Mignon and Champagne Rémy Parisel will be in the spotlight.

Get away from it all and spend a pleasant moment in the company of the winemakers, who’ll be delighted to let you taste their cuvées, and enjoy live entertainment and foodtrucks on the banks of the Marne!

On-site catering on Friday with Le sans pour cent & L’annexe Nolwenn and on Saturday with Croq Panda & Pizz’adorée de Port-à-Binson.

***Friday concert with @cover_lisadlpn_ ***

¡Descubra el bar efímero de Les Vignerons de la Vallée du Flagot!

El fin de semana del 8 y 9 de julio de 2023, los viticultores Champagne Christophe Mignon y Champagne Rémy Parisel serán los protagonistas.

Escápese y venga a pasar un rato agradable con los viticultores, que degustarán sus añadas y le ofrecerán animaciones y foodtrucks a orillas del Marne

Restauración in situ el viernes con Le sans pour cent & L’annexe Nolwenn y el sábado con Croq Panda & Pizz’adorée de Port-à-Binson.

***Concierto el viernes con @cover_lisadlpn_ ***

Entdecken Sie die kurzlebige Bar von Les Vignerons de la Vallée du Flagot!

Am Wochenende des 8. & 9. Juli 2023 werden die Winzer Champagne Christophe Mignon und Champagne Rémy Parisel geehrt.

Verbringen Sie eine angenehme Zeit mit den Winzern, die Ihnen ihre Weine zur Verkostung anbieten, und genießen Sie die Animationen, Konzerte und Foodtrucks am Ufer der Marne!

Am Freitag bieten Le sans pour cent & L’annexe Nolwenn und am Samstag Croq Panda & Pizz’adorée de Port-à-Binson ihre Speisen an.

***Konzert am Freitag mit @cover_lisadlpn_ ***

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne