Théâtre : les 39 marches rue de l’Huilerie Turckheim, 17 mai 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Avec le meurtre de Scudder, Richard Hannay se trouve, du jour au lendemain, mêlé à une extraordinaire aventure. Au centre de l’histoire: une organisation secrète, mais terriblement puissante…

2024-05-17 fin : 2024-05-17 22:30:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



With the murder of Scudder, Richard Hannay finds himself, overnight, embroiled in an extraordinary adventure. At the heart of the story: a secret but terribly powerful organization…

Con el asesinato de Scudder, Richard Hannay se ve de repente envuelto en una aventura extraordinaria. En el centro de la historia: una organización secreta pero terriblemente poderosa…

Mit dem Mord an Scudder gerät Richard Hannay von einem Tag auf den anderen in ein außergewöhnliches Abenteuer. Im Zentrum der Geschichte steht eine geheime, aber mächtige Organisation…

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme de Colmar