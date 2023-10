Spectacle de magie : Adrien Wild rue de l’Huilerie Turckheim, 23 mars 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

À l’occasion de sa vingtième année de magie, le magicien Adrien Wild présente, avec un brin d’humour, un spectacle autobiographique à la fois drôle et émouvant..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 22:30:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



On the occasion of his twentieth year of magic, magician Adrien Wild presents a humorous and moving autobiographical show.

Para conmemorar sus veinte años de magia, el mago Adrien Wild presenta un espectáculo humorístico autobiográfico que es a la vez divertido y conmovedor.

Anlässlich seines zwanzigsten Jahres als Zauberkünstler präsentiert der Magier Adrien Wild mit einer Prise Humor eine autobiografische Show, die sowohl lustig als auch bewegend ist.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme de Colmar