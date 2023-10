Théâtre alsacien : A Bummel durich alt Colmer rue de l’Huilerie Turckheim, 2 mars 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Un groupe de personnes suit un guide qui leur fait découvrir des maisons, des places, et des lieux insolites du lieu Colmar. Au cours de cette flânerie ils vont de surprise en surprise….

2024-03-02 fin : 2024-03-02 17:00:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



A group of people follow a guide as they discover houses, squares and unusual places in Colmar. In the course of this stroll, they go from surprise to surprise…

Un grupo de personas sigue a un guía para descubrir casas, plazas y lugares insólitos de Colmar. Mientras pasean, se encuentran con una sorpresa tras otra…

Eine Gruppe von Personen folgt einem Führer, der sie zu Häusern, Plätzen und ungewöhnlichen Orten im Ort Colmar führt. Während dieses Spaziergangs stolpern sie von einer Überraschung in die nächste…

