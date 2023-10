Festik’heilm – Festival international de Théâtre d’Improvisation rue de l’Huilerie Turckheim, 10 février 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Des histoires, des aventures improbables, des rêves qui naissent sous vos yeux. En direct, sans filet. Et surtout des sourires, des fous rires, et vos votes pour savoir qui gagnera à la fin..

2024-02-10 fin : 2024-02-10 22:30:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Stories, improbable adventures, dreams born before your very eyes. Live, without a net. And above all, smiles, laughter and your votes to see who wins in the end.

Historias, aventuras improbables, sueños que nacen ante tus ojos. En directo, sin red. Y sobre todo, sonrisas, risas y vuestros votos para ver quién gana al final.

Geschichten, unwahrscheinliche Abenteuer, Träume, die vor Ihren Augen entstehen. Live, ohne Netz. Und vor allem Lächeln, Lachen und Ihre Stimmen, um zu erfahren, wer am Ende gewinnt.

