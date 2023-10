Théâtre alsacien : A stund Ruaj rue de l’Huilerie Turckheim, 3 février 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Un samedi en chinant sur un marché´ aux puces, Michel trouve le disque “Me, Myself and I” le premier album mythique de Neil Youart qu’il cherchait depuis des années….

2024-02-03 fin : 2024-02-03 17:00:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



One Saturday, while bargain-hunting at a flea market, Michel finds the record ?Me, Myself and I? the mythical first album by Neil Youart that he had been looking for for years…

Un sábado, mientras busca gangas en un mercadillo, Michel encuentra el disco « Me, Myself and I », el legendario primer álbum de Neil Youart que llevaba años buscando…

An einem Samstag findet Michel beim Stöbern auf einem Flohmarkt die Platte « Me, Myself and I », das legendäre Debütalbum von Neil Youart, nach dem er seit Jahren gesucht hat…

