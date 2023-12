Concert du Nouvel an rue de l’Huilerie Turckheim, 7 janvier 2024, Turckheim.

Turckheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 17:00:00

fin : 2024-01-07

Pour la première fois de son histoire, l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim se produira à l’Espace Rive Droite à Turckheim à l’occasion de son premier grand Concert du Nouvel An. L’occasion d’entendre ou de ré-entendre un programme riche, varié et agréable, avec de nombreuses surprises.

Places limitées sur réservation.

EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme de Colmar