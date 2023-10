Théâtre alsacien :S’waschbelnascht rue de l’Huilerie Turckheim, 2 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Dans les années 50, une grande demeure isolée en pleine campagne. On s’apprête à fêter Noël, lorsqu’un drame se produit….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



In the 50s, a large isolated house in the middle of the countryside. Christmas is about to be celebrated, when tragedy strikes…

En los años 50, una gran casa aislada en medio del campo. Se están preparando para celebrar la Navidad cuando ocurre una tragedia…

In den 1950er Jahren befindet sich ein großes, abgelegenes Haus auf dem Land. Die Weihnachtsfeier steht kurz bevor, als sich eine Tragödie ereignet…

