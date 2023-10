Ouverture du 1er volet du calendrier de l’Avent par le veilleur de Nuit Rue de l’Huilerie Turckheim, 1 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Le Veilleur de Nuit ouvre la 1ère fenêtre du Calendrier de l’Avent qui lui est dédiée..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 17:30:00. EUR.

Rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



The Nightwatchman opens the 1st window of the Advent Calendar dedicated to him.

El Vigilante Nocturno abre la primera ventana del Calendario de Adviento que se le dedica.

Der Nachtwächter öffnet das erste Fenster des Adventskalenders, das ihm gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Colmar