Grande braderie au magasin Staub Rue de l’Huilerie Turckheim, 16 novembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Une offre très large en ustensiles de cuisine, enrichie cette année d’un univers petit-électro-ménager (blenders, bouilloires, grille pain), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires.

2023-11-16 fin : 2023-11-17 18:00:00. EUR.

Rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



A very wide range of kitchen utensils, enriched this year with a small electrical household universe (blenders, kettles, toasters), around a beautiful space dedicated to cooking demonstrations

Una amplísima gama de utensilios de cocina, enriquecida este año con un mundo de pequeños electrodomésticos (batidoras, hervidores, tostadoras), en torno a un hermoso espacio dedicado a las demostraciones de cocina

Ein sehr breites Angebot an Küchenutensilien, das in diesem Jahr um eine Welt der Elektrogeräte (Mixer, Wasserkocher, Toaster) erweitert wurde, mit einem schönen Bereich für Kochvorführungen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Colmar