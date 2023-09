Vinomedia, salon du vin rue de l’Huilerie Turckheim, 10 novembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Venez à la rencontre de nos 50 vignerons venus de toute la France pour une balade viticole conviviale et ludique ! Gastronomie: stands de foie gras, charcuterie, tapenades, fromages….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:00:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Come and meet our 50 winegrowers from all over France for a friendly and fun wine tour! Gastronomy: stands of foie gras, delicatessen, tapenades, cheeses…

Venga a conocer a nuestros 50 viticultores de toda Francia en un recorrido vinícola amistoso y divertido Gastronomía: puestos de foie gras, charcutería, tapenades, quesos…

Treffen Sie unsere 50 Winzer aus ganz Frankreich zu einem geselligen und unterhaltsamen Weinspaziergang! Gastronomie: Stände mit Gänseleberpastete, Wurstwaren, Tapenaden, Käse…

