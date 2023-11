21ème Marché de Noël Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard, 10 décembre 2023, Saint-Maurice-sur-Fessard.

Saint-Maurice-sur-Fessard,Loiret

21ème édition du marché de Noël avec de nombreuses animations..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Rue de l’Huilerie

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire



21st edition of the Christmas market with lots of entertainment.

21ª edición del mercado navideño, con mucha animación.

21. Ausgabe des Weihnachtsmarktes mit zahlreichen Animationen.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT MONTARGIS