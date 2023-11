Soirée jeux de société Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard, 25 novembre 2023, Saint-Maurice-sur-Fessard.

Saint-Maurice-sur-Fessard,Loiret

Le comité des fêtes et l’APE « les super Maurice » organisent une soirée jeux de société..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Rue de l’Huilerie

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire



The Comité des fêtes and APE « les super Maurice » organize a board games evening.

El Comité de Fiestas y la APE « les super Maurice » organizan una velada de juegos de mesa.

Der Festausschuss und die EV « Les super Maurice » organisieren einen Abend mit Gesellschaftsspielen.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT MONTARGIS