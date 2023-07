Visiotrain Rue de l’Hôtel Dieu Beaune, 1 juillet 2023, Beaune.

Beaune,Côte-d’Or

Découvrez toutes les richesses de la ville de Beaune sans vous fatiguer. Durant 40 minutes, laissez-vous promener, bien assis dans le Visiotrain..

Rue de l’Hôtel Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Discover all the treasures of the city of Beaune without getting tired. For 40 minutes, let yourself be taken for a ride, seated comfortably in the…

Descubra todos los tesoros de la ciudad de Beaune sin cansarse. Durante 40 minutos, déjese llevar de paseo, sentado cómodamente en el Visiotrain.

Entdecken Sie alle Reichtümer der Stadt Beaune, ohne müde zu werden. Lassen Sie sich 40 Minuten lang bequem im Visiotrain sitzend herumfahren.

